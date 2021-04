LiveText Sorana Cîrstea vs Elise Mertens (de la ora 17:00) Sorana Cîrstea se afla la o singura victorie distanța de al doilea titlu WTA al carierei. Sportiva noastra (67 WTA) se va duela duminica, de la ora 17:00, cu belgianca Elise Mertens (17 WTA, principala favorita), în finala turneului de categorie "WTA 250" de la Istanbul. Partida va fi în direct pe DigiSport și LiveText pe HotNews.ro.

Sorana Cîrstea și Elise Mertens s-au mai întâlnit de doua ori în circuitul WTA, iar românca s-a impus de fiecare data: 6-3, 6-0 în ultimul tur al calificarilor de la Roland Garros (2016) și 7-5, 6-4,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

