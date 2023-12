Stiri pe aceeasi tema

- Un producator ucrainean a anunțat ca a testat direct pe linia fronta nou drona pe care a construit-o și a fost publicat și un video cu o casa in care se spune ca erau ascunși soldați ruși, lovita in plin de drona, relateaza portalul ucrainean de știri TCN.Botezata „Mamut”, drona poate transporta 4 kg…

- Aparatorii ucraineni din regiunea sudica Herson au efectuat o serie de operațiuni de succes pe malul stang Niprului, in zona ocupata de armata rusa. Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a transmis, vineri, ca una dintre sarcinile principale este de a-i impinge pe ocupanții ruși departe de malul…

- Armata ucraineana anunta vineri ca a desfasurat ”o serie” de operatiuni pe malul stang al fluviului Nipru, ocupat de forte ruse, in sudul Ucrainei, dupa ce Rusia a recunoscut in urma cu doua zile ca Kievul ocupa pozitii in zona, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Fortele apararii ucrainene au desfasurat…

- Reportajul publicat luni de revista Time nu este pe placul secretarului Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov. ”Creeaza prejudicii imense țarii noastre”, spune Danilov. Și, pana la urma, se intreaba, el cine sunt aceștia, ”niște anonimi din spatele unor uși inchise.…

- Președintele ucrainean a ajuns in Romania. Anunțul vine chiar de la liderul ucrainean care a postat pe Twiiter urmatorul mesaj: Am ajuns in București, Romania, pentru discuții cu @KlausIohannis și pentru a consolida relațiile noastre de buna vecinatate. Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul…

- Rușii au declașat un nou atac asupra Ucrainei. Au fost folosite 36 de drone, au anunțat cei de la Forțele aeriene ucrainene, citate de Reuters. Rușii au lansat in noaptea de luni spre marți 36 de atacuri cu drone asupra Ucrainei, au declarat reprezentanții Forțelor Aeriene ucrainene. Sistemele de aparare…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Forțele ucrainene au lansat o racheta HIMARS asupra unui post de comanda temporar al armatei ruse din regiunea Herson, a relatat Ukrainska Pravda, invocand surse din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit BBC. Atacul a fost lansat ca urmare a unui pont venit…

- Grupul de trupe ruse „Nipru” de pe direcția Herson a distrus arme și echipamente militare straine furnizate Forțelor Armate ale Ucrainei folosind obuziere Msta-B, potrivit Ministerului rus al Apararii