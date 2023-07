Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca Rusia sa pregateasca o provocare la centrala nucleara din Zaporojie, aflata sub ocupație, "in viitorul apropiat", a avertizat marți, 4 iulie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.Conducerea armatei ucrainene susține ca forțele ruse au amplasat…

- Pereții a trei etaje au cazut și un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineața, intr-un bloc de 16 etaje din Kiev, Ucraina, in urma exploziei provocata, probabil, de o scurgere de gaze, relateaza Ukrinform.„Sub daramaturile din porțiunea avariata a cladirii cu 16 etaje din cartierul Dnipro, unde a…

- Armata ucraineana a raportat 35 de confruntari cu forțele rusești in estul Ucrainei in ultima zi, potrivit celei mai recente actualizari a Statului Major al Forțelor Armate ucrainene. Tot in ultimele 24 de ore, rușii au atacat 11 regiuni din Ucraina. Marți, 20 iunie, șeful serviciilor ucrainene de informații…

- Ocupanții ruși au oprit transmiterea automata a datelor de la senzorii de monitorizare a radiațiilor de la Centrala Nucleara Zaporojie (ZNPP). Aceste informații sunt transmise acum manual de catre reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza Ukrainska Pravda . „In…

- Situația din Emilia Romagna, regiune din nord-estul Italiei, este din ce in ce mai dramatica din cauza situației de urgența cauzata de condițiile meteorologice nefavorabile care a afectat și regiunile invecinate, informeaza Agenția italiana de știri, ANSA preluata de G4Media.ro.Potrivit sursei citate,…

- Șeful informațiilor militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a dezvaluit ca Evhen Șevcenko, un membru al parlamentului de la Kiev, a purtat negocieri secrete cu Aleksandr Lukașenko, la solicitarea serviciilor speciale ucrainene, relateaza Ukrainska Pravda.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, susține ca numarul total al pierderilor inregistrate de armata ucraineana in razboi este „mai mic decat numarul celor uciși de cutremurul din Turcia”, relateaza The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda . „Avem pierderi, bineințeles, pentru ca suntem…