LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 137 | Atacuri cu rachete în estul și sudului Ucrainei In vreme ce armata rusa iși continua bombardamentele in regiunea Donețk, dupa ce a preluat controlul regiunii Luhansk, forțele Kievului mineaza frontiera cu Belarusul, de teama unui atac dinspre Minsk, mai ales dupa ce o coloana de vehicule ale armatei ruse a fost detectata in țara vecina. Sambata, șase rachete rusești au lovit Mikolaiv, iar in Mariupol au avut loc doua explozii. In același timp, poliția ucraineana a anunțat ca a deschis anchete penale in urma incendierii intenționate a culturilor de cereale din Herson e catre forțele Moscovei. 09 iul. - Acum 9 ore 09-07-2022 Locuitorii din regiunea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

