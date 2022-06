Bombardamentele continua in mai multe regiuni ale Ucrainei. La Severodonețk, rușii pregatesc „noi operațiuni de asalt”, dupa ce forțele ucrainene au recucerit jumatate din teritoriu. In afara Donbas, atacuri au avut loc la Odesa, unde o racheta a lovit o intreprindere agricola, intr-un moment in care Ucraina acuza Rusia ca ii fura cerealele, dar și la Mikolaiv, unde bombardamentele au facut victime printre civili. 07:00 - Acum 18 minute 05-06-2022 Explozii puternice in Donețk Cinci oameni și-au pierdut viața in urma exploziilor care au avut loc, in timpul nopții de sambata spre duminica, anunța…