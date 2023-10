LIVETEXT: Lupte la sol în Fâșia Gaza între militari israelieni și Hamas. Netanyahu, o nouă discuție cu Biden Militanții Hamas au anunțat, duminica ca au avut lupte directe cu militarii israelieni in interiorul Fașiei Gaza, in ceea ce este prima confruntare directa intre cele doua tabere in interiorul teritoriului palestinian, de la atacul sangeros lansat de Hamas pe 7 octombrie asupra Israelului. IDF a confirmat pentru CNN ca a existat „un incident”, anunțand apoi ca un soldat israelian a murit și alți trei au fost raniți, intr-un raid in Fașia Gaza, care a avut ca rol pregatirea invaziei terestre. In același timp, președintele american Joe Biden a avut o noua discuție cu premierul israelian Benjamin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

