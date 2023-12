Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- Armata israeliana a anunțat miercuri ca a distrus 130 de tuneluri Hamas din Fașia Gaza de cand și-a inceput operațiunile terestre. Potrivit forțelor israeliene, odata cu extinderea operațiunii terestre din Fașia Gaza, „luptatorii zadarnicesc infrastructura terorista a Hamas”. Forțele terestre ale Israelului…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- „Facem apel la poporul nostru din intreaga patrie si din afara ei, precum si la toti membrii natiunii arabe si islamice si la popoarele libere din lume sa intensifice mobilizarea populara in zilele urmatoare si sa demonstreze activ vineri si duminica sub sloganul "Deschideti punctul de trecere Rafah"…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…