Stiri pe aceeasi tema

- Jocul Israel - Romania, din penultima etapa a grupei I a preliminariilor Euro 2024 din Germania, se disputa sambata, 18 noiembrie, pe teren neutru, la Felcsut, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei. Daca nu pierd, „tricolorii” se califica la turneul final. Partida inceput la ora 21.45 și este…

- Tricolorii au efectuat, joi dimineata, ultima sedinta de pregatire in cantonamentul de la Mogosoaia, inainte de a pleca la Budapesta, acolo unde vor sta pentru meciul cu Israel, potrivit news.ro.Meciul de sambata are loc de la ora 21.45 si se disputa in Ungaria.Elvetia conduce in grupa I,…

- Invinsa de Kosovo, naționala Israelului și-a micșorat considerabil șansele de calificare. Iar diseara (ora 21.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1), poate ajunge cu spatele la zid, in cazul unui alt pas greșit in compania Elveției, la Felcsut (Ungaria).

- Mijlocașul dreapta Alexandru Chipciu (34 de ani) nu spera ca va mai fi convocat la naționala in cazul unei calificari la EURO 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția se joaca pe 21…

- Cel mai prolific jucator din istoria naționalei Israelului, Eran Zahavi (36 de ani, 33 de reușite in 71 de selecții), suparat dupa eșecul din Kosovo, 0-1: „Nu pot sa-i spun teren, nu s-a putut juca fotbal, era dificil sa faci cele mai simple lucruri in noroi”. Miercuri, Israel infrunta Elveția, iar…

- Arena Naționala va fi arhiplina la meciul Romania - Elveția, programat marți, 21 noiembrie, in ultima etapa din grupa I din preliminariile Euro 2024. FRF a anunțat sambata ca toate cele 50.000 de bilete au fost vandute. „Tricolorii” lupta cu Elveția și Israel pentru cele doua locuri care duc la turneul…

- Dupa Dennis Man (25 de ani, extrema), nici Mario Camora (36 de ani, fundaș stanga) nu va putea face parte din lotul Romaniei pentru partidele cu Israel și cu Elveția, din preliminariile Euro 2024. Capitanul celor de la CFR are tot mai dese probleme medicale. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie,…

- Parea o certitudine ca disputa Romaniei cu Israel, contand pentru preliminariile EURO 2024, va avea loc la Budapesta, dar situația ar fi luat o noua intorsatura vineri. „Tricolorii” au aflat ca partida de pe 18 noiembrie s-ar putea juca in alt oraș din Ungaria, insa nu in capitala maghiara. Posibila…