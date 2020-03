LiveScore Real Madrid vs Barcelona 0-0 (Rep I) 1' A inceput meciul de pe "Santiago Bernabeu". Real Madrid a avut lovitura de start.



Mateu Lahoz se afla la centru in aceasta seara.



Ploua torential la Madrid.



Imagini de la încalzirea celor doua echipe:

Sursa articol: hotnews.ro

