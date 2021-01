Stiri pe aceeasi tema

- Aston Villa - Liverpool, partida programata vineri, in turul 3 al Cupei Angliei, s-ar putea amana, din cauza unui focar de coronavirus depistat in cadrul echipei din Birmingham. Oficialii lui Aston Villa au anunțat apariția mai multor cazuri de COVID-19 in cadrul echipei, dar și in randul angajaților…

- Liverpool, detinatoarea titlului, a suferit a doua sa infrangere de la debutul actualei editii a Premier League. Aceștia a pierdut la limita pe terenul formatiei Southampton, scor 0-1, luni seara, in ultimul meci al etapei a 17-a. „Sfintii” au marcat unicul gol al intalnirii de pe St Mary’s Stadium…

- Radu Dragusin, fundasul selectionatei de tineret a Romaniei si al echipei italiene Juventus Torino, a fost inclus de UEFA pe lista celor 50 de tineri fotbalisti de urmarit in cursul anului 2021, data publicitatii marti. "Aflat de doua sezoane la Juventus, impozantul capitan al echipei…

- Nicolae Dica, secundul naționalei Romaniei, a vorbit despre modul in care vor fi imparțiți fotbaliștii tineri intre prima reprezentativa și Romania U21 in acest an. „Mai sunt 3 luni pana la campania de calificare pentru Mondialul din 2022, vom vedea in momentul respectiv in ce forma sunt acesti jucatori…

- Reinier, mijlocasul brazilian al echipei germane Borussia Dortmund, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat gruparea din Bundesliga, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres. Reinier a evoluat pentru nationala Under 21 a Braziliei saptamana trecuta si a fost testat pozitiv la revenirea la…

- Echipa Romaniei a remizat pe teren propriu cu Danemarca, 1 1.Echipa nationala de tineret a Romaniei a obtinut in aceasta seara a doua calificare consecutiva la turneul final al Campionatului European.In meciul decisiv, tricolorii au remizat pe teren propriu cu Danemarca, scor 1 1 Costache 72 Laursen…

- Am depus listele pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, un moment incarcat de o puternica responsabilitate. Vorbim de responsabilitatea unui nou inceput, in care parlamentul sa lucreze efectiv in favoarea cetațenilor, lucru care astazi, din pacate, nu se intampla. Nimeni nu știe ce poate aduce…

- ​Echipa de handbal feminin Dunarea Braila s-a calificat duminica, pe teren propriu, în turul al treilea al EHF European League, desi a pierdut cu formatia norvegiana Tertnes Bergen, scor 25-26 (13-11), în mansa retur a competitiei, potrivit News.ro.Ambele manse s-au disputat la Braila.Sâmbata,…