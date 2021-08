Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 14 ani a fost impuscat mortal si alti doi minori, de 14 si 8 ani, au fost raniti, miercuri seara, in Marsilia, al doilea oras ca marime din Franta, a anuntat Parchetul, confirmand o informatie publicata in cotidianul regional La Provence. Potrivit procurorului, atacul a fost…

- Un baietel a fost muscat de picior de un sobolan sub ochii parinților. Baiețelul, in varsta de 2 ani si sapte luni a fost atacat de șobolan și mușcat. In urma cu doua saptamani, un tanar a fost mușcat d edeget de un șobolan, in zona Pieței Romana. Parinții au ieși la plimbare in cartierul […] The post…

- O femeie și un copil au ajuns la spital, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit o autospeciala militara ce insoțea un convoi militar, in Capitala. Autospeciala avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Accidentul s-a produs in Capitala, in zona Piața Sudului. In urma impactului,…

- Un copil in varsta de 8 ani a fost ranit, marți, de un urs in localitatea Glinta, judetul Covasna. Potrivit purtatorului de cuvant ISU Covasna, Marius Tolvaj, baiatul a fost atacat de animal in centrul localitații. El a a fost ranit la abdomen și a fost transportat de parinți la spital. Autoritațile…

- Ultimul mesaj postat pe facebook de Iulian Atanasiu este din data de 1 iulie. “Cine se trezește de dimineața, lucreaza in ture”. “Mai bine nu era tura ta!” i-au scris prietenii pe pagina de socializare dupa aflarea veștii ca Iulian Atanasiu a murit carbonizat in explozia urmata de incendiu de la Petromidia…

- Un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost raniți grav, intr-un accident de circulație care a avut loc, miercuri dimineața, in Dolj. Accidentul s-a petrecut pe Drumul Național 6, in comuna Leu, din județul Dolj. Din primele informații, se pare ca șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, cu un copil in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti. Mașina, un Mercedes, face depașiri și circula…