LIVE VIDEO+TEXT: Turneul International de Lupte Tataresti - Kures Trofeul Marii Negre organizat in Parcul Tabacarie din Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO)

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania organizeaza sambata, 10 septembrie, Turneul International de Lupte Tataresti Kures "Trofeul Marii Negre", eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta.Poitrivit reprezentantilor UDTTMR, competitia care va avea loc incepand…

- Duminica, 4 septembrie 2022, Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania continua seria manifestarilor din cadrul celei de a XXVI a editii a Festivalului International al Dansului, Cantecului si Portului Popular Turco ndash; Tatar, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Judetean…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco Musulmani din Romania organizeaza in perioada 1 5 septembrie 2022 cea de a XXVI a editie a Festivalului lntemational al Dansului, Cantecului si Portului Popular Turco Tatar, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta.Potrivit unui comunicat al UDTTMR,…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de aproape 270 milioane de lei pentru 65 de teatre, opere si filarmonici din Romania care functioneaza in subordinea autoritatilor locale anunta ministrul Cseke Attila."Ministerul Dezvoltarii vine in sprijinul…

- Fostul mare inotator constantean Razvan Florea a realizat o mare performanta pe 19 august 2004, cucerind medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, in proba de 200 m spate, iar astazi se implinesc 18 ani de la acel moment unic din viata si cariera sportivului de pe litoral, care reprezenta atunci…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 6.441 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 1.324 mai putine fata de ziua anterioara.1.221 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa…

- La data de 12 iulie 2022, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati ndash; Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Galati, au efectuat o actiune operativa, pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc.Potrivit unui comunicat…

- Cantaretul Tzanca Uraganu este asteptat la Constanta. Acesta va sosi in seara aceasta, 13 iulie, la o sala de jocuri din zona Trocadero. Fanii sai deja s au adunat si il asteapta nerabdatori. Sunt 5 masini de politie la fata locului pentru acest eveniment.Pentru a evita orice tip de eveniment neplacut,…