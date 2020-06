Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul și politicianul american Amy Klobuchar a declarat, miercuri, ca cei patru foști ofițeri de poliție care au fost implicați in arestarea lui George Floyd sunt acuzați in acest caz, dupa decesul cetațeanului afro-american, noteaza CNN.Avocatul general din Minnesota, Keith Ellison, a extins acuzațiile…

- ​Actorul George Clooney sustine, într-un eseu publicat în Daily Beast, ca este nevoie de o „schimbare sistematica” a modului în care sunt aplicate legea si justitia penala în SUA si ca este necesara o actiune urgenta pentru a combate „pandemia” de rasism…

- Președintele sindicatului polițiștilor din Minneapolis a afirmat despre George Floyd ca a fost un „criminal violent”, caracterizându-i pe cei care protesteaza din cauza morții sale drept teroriști într-o scrisoare adresata membrilor de sindicat, relateaza The Guardian.Locotenentul…

- Funeraliile lui George Floyd, afro-americanul care si-a pierdut viata pe 27 mai in Minneapolis, ca urmare a modului in care a fost maltratat de un ofiter de politie alb, va avea loc pe 9 iunie, la ora locala 11.00, la Houston, orasul de origine al victimei si unde familiei sa locuieste in continuare,…

- ​​Opt minute și 46 de secunde a stat ofiterul de poliție Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, potrivit unei reconstituiri a presei americane. New York Times a pus cap la cap filmarile de pe camerele de supraveghere din zona, dar și ale martorilor, facând filmul minutelor…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan s-a alaturat duminica sportivilor care, pe intreg mapamondul, au deplans moartea unui barbat de culoare in timpul arestarii sale in Statele Unite, care a generat ample manifestatii ce au degenerat in violente, informeaza…

- Protestele din SUA continua la fel de violent. Revoltele se intind in toata țara, iar mijloacele de „exprimare” ale manifestanților devenind tot mai diversificate in crearea haosului. Astfel, duminica, un camion cisterna a forțat trecerea prin mijlocul unui cortegiu de mii de manifestanti pe un pod…

- Cel putin 27 de persoane au fost retinute în cursul protestelor desfasurate în orasul american Seattle, anunta Politia metropolitana, citata de CNN.Protestatarii retinuti sunt acuzati de atacuri, incendieri, distrugeri si jafuri, a declarat Carmen Brest, seful Politiei din Seattle."Prioritatea…