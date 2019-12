Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE: “Noi nu avem pensii speciale, avem pensii de serviciu. Avem o pensie ocupationala, avem incomaptibilitati si interdictii in sistem, nu putem face alte activitati si atunci asta este forma de protest. Este un prim protest, sa stiti”, a declarat, pentru ZiarMM, Rodica Jula, reprezentant al…

- Peste 6.000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, astazi, de la ora 10.00, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata, anunta Sindicatul Grefei Judiciare. La ora…

- "Miercuri, 18 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00, peste 6000 de grefieri vor iesi in fata instantelor si a parchetelor la nivel national, pe timpul activitatii Plenului Camerei Deputatilor, timp in care vor fi inchise arhivele si registraturile si suspendate sedintele de judecata. Motivul il reprezinta…

