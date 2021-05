Live Video Online finala Europa League, Villarreal – Manchester United

Stiri pe aceeasi tema

- Prima mare finala intercluburi europeana a acestui an se va desfasura astazi in Polonia. Villarreal (Spania) si Manchester United (Anglia) se vor intalni la Gdansk de la ora 22.00, in finala Europa League la fotbal. Competitia s-a numit anterior Cupa Oraselor Targuri si Cupa UEFA, iar din 2009 a trecut…

- Incidente inaintea finalei Europa League din Polonia, unde cațiva suporteri englezi ai echipei Manchester United au fost atacați noaptea, dupa un scandal in centru, cu scaune și sticle aruncate. N-a fost liniște pe strazile din Gdansk in noaptea de dinaintea finalei Europa League. Cațiva dintre cei…

- Villarreal și Manchester United se intalnesc azi, de la 22:00, in ultimul act din UEFA Europa League. Finala se va juca la Gdansk, in Polonia, și va fi condusa la centru de francezul Clement Turpin. Istoria confruntarilor directe aduce un mare 0 intre Villarreal și Manchester United. ...

- De la ora 22.00 (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look+), vom asista la prima finala europeana din acest sezon. Pe stadionul „Miejski“ din Gdansk (Polonia) e pus in joc cel mai greu trofeu acordat de UEFA. La propriu. Castigatorii Ligii Europa vor primi o cupa de 15 kilograme si se vor alege cu o suma…

- ​Antrenorul echipei Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a criticat programul din Premier League, formatia sa fiind nevoita sa joace sase meciuri în perioada 9-26 mai, informeaza News.ro."Nu am mai vazut un astfel de calendar în fotbalul modern. Programul este facut de oameni…

- Manchester United și Villareal (foto) vor disputa, la 26 mai, la Gdansk, in Polonia, finala Europa League la fotbal. In semifinale, Manchester United a pierdut, joi seara, in deplasare, cu 3-2 in fața lui AS Roma, insa și-a asigurat prezența in ultimul act grație victoriei din meciul tur, de pe teren…

- Fotbalistul echipei AS Roma, Ebrima Darboe, are o poveste de viața incredibila. Semifinalist cu giallorossi în Europa League, jucatorul a ajuns în Italia acum cinci ani ca migrant din Gambia, cu o barca. În vârsta de 19 ani, Ebrima Darboe a ajuns în Italia când…

- Joi vom afla semifinalistele din actuala ediție a UEFA Europa League. Cele patru partide încep de la ora 22:00, iar Nicolae Stanciu este implicat direct, echipa sa Slavia Praga având șanse sa doboare ”colosul” Arsenal. Totodata, Granada - Manchester United va fi arbitrat de o…