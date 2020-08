Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Astazi, ora 17.30, test pentru promovare la Ungheni | CS Ocna Mureș – Corona Brașov, duel extrem cu miza… Liga a 3-a Astazi, de la ora 17.30, la Ungheni, CS Ocna Mureș debuteaza in miniturneul de promovare in Liga a 3-a, avand un fața un test cu Corona Brașov, echipa care in jocul inaugural…

- CS Ocna Mureș, campioana Ligii a 4-a Alba in ediția 2020-2021, se va duela in barajul de promovare in Liga a 3-a cu campioanele județelor Harghita și Brașov, in urma tragerii la sorți ce a avut loc vineri, 19 iunie 2020, la sediul Federației Romane de Fotbal. Turneul ce va opune trei echipe se va disputa…

