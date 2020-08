Stiri pe aceeasi tema

- Cursanții secției de Canto și Muzica Ușoara ai Centrului de Cultura ”Augustin Bena” din Alba vor urca sambata pe scena din Piața Cetații Alba Carolina. De la ora 19, sunt așteptați pe scena, pentru un recital cu hituri internațioanale: Patricia Hațegan, Andreea Moraru, Patricia Voda, Georgiana Zbutea,…

- In Piața Cetații din Alba Iulia are loc vineri, 28 august, incepand cu ora 19:00, spectacolul coregrafic „Feriae Augusti” semnat de Octavia Oprea, coregraf al Centrului de Cultura „Augustin Bena” și interpretat de Trupa „Antheia Imperialis”. Potrivit organizatorilor, pentru a evita aglomerația accesul…

- In spațiul expozițional al Centrului de Cultura „Augustin Bena” din Alba Iulia este expusa, in perioada 12 – 30 august, o expoziție de arta fotografica și studiu etnografic denumita „Aurarii din Munții Apuseni”. In arealul Buciumului au trait aurarii, cei care exploatau și produceau aurul prin utilizarea…

- Vasile Sarb, coordonatorul Clasei de Fotografie din cadrul Școlii de Arte și Meșteșuguri a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba, a primit distincția de Artist al Federației Internaționale de Arta Fotografica (Artiste FIAP). Titlul a fost acordat in urma premiilor obținute de acesta și fotografiilor…

- Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește in aceste zile o expoziție de fotografie etnografica, care surprinde instantanee despre obiceiul tradițional „Cununa de Sanziene” pastrat in zona comunei Sancel din județul Alba. Fotografiile sunt realizate de Vasile…

- „Casa poveștilor” noastre, a Teatrului de Papuși „Prichindel” s-a mutat de ceva timp pe scena mobila a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba din Piața Cetații, au transmis reprezentanții instituției. Comunicatul teatrului: Pana acum am oferit publicului doua spectacole, unul cat se poate de proaspat,…

- Primul concert organizat dupa starea de urgența la Alba Ilia, de Centrul de Cultura „Augustin Bena” a inceput la ora 18:00. Este vorba despre un concert susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba alaturi de interpreții Roxana Reche, Floricica Moga, Maria Filimon, Nicolae Pluta și Dorina Narița.…

- Cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura ”Augustin Bena” au caștigat, in luna mai, 14 premii importante la concursuri online de interpretare muzicala vocala și instrumentala, potrivit reprezentanților CJ Alba. Cele mai multe distincții au fost caștigate la Concursul Internațional…