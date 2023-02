LIVE UPDATE România egalează Thailanda în Cupa Davis. Urmează meciul decisiv UPDATE: Romania a reușit sa egaleze Thailanda. Scorul este acum 2 – 2. Urmeaza meciul decisiv. Thailanda conduce Romania cu scorul de 2-1, la Nonthaburi, in primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce perechea Marius Copil/Victor Vlad Cornea a fost invinsa de cuplul Pruchya Isaro/Thantub Suksumrarn, cu 4-6, 6-2, 6-4, in meciul de dublu. Marius Copil (393 ATP la simplu si 511 ATP la dublu), aflat la a 23-a intalnire de Cupa Davis pentru Romania, si debutantul Victor Vlad Cornea (1.204 ATP la simplu, 107 ATP la dublu), s-au inclinat dupa doua ore si 13 minute de joc.Romanii… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

