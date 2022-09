LIVE - TV NEWS BUZAU - TOCATORUL DE STIRI, cu Iulian Gavriluta. Azi dezvaluiri despre Electrica si Aromet, Nucleara lui Putin, scandalul cu mascati si Simion - AUR, jaf pe Crizantemelor, parcurile lui Toma si accesul in ele, Cancel culture in lume, Biden.

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a declarat miercuri ca Serbia nu poate recunoaște referendumurile din „republicile populare” Donețk și Luhansk și din regiunile Herson și Zaporojie din Ucrina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Modificarile ordonantei de urgenta pe energie au trecut de votul final. Vor plati tariful minim – de 68 de bani si clientii casnici care au in intreținere cel puțin 3 copii, dar si cei care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuarii tratamentelor, nu doar cei care aveau…

- O prezentatoare vedeta de leleviziune, Olga Skabeieva, a declarat intr-un talk-shoiw, raspunzand unui deputat, ca Rusia ar fi trebuit sa bombardeze nuclear Regatul Unit in timpul funeraliilor defunctei regine Elizabeth a II-a, relateaza Yahoo News. Ea este supranumita "papusa lui Putin" si a facut aceste…

- ”Ca urmare a directivelor europene transpuse in legislatia nationala, ANRE a infiintat Directia investigatii avand ca obiect activitatea de investigatii pe piata angro de energie electrica si gaze naturale. ANRE este autoritatea competenta sa desfasoare investigatii in domeniul energiei electrice si…

- Dupa ce Comisia Europeana a dat inapoi in privința plafonarii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, organismul condus de Ursula von der Leyen are in vedere masuri fara precedent de reducere a cererii de energie…

- Potrivit liderului AUR, este nevoie de „restabilirea logicii normalitații” pentru ca nu exista nicio criza energetica in Romania. Guvernul a crescut intenționat prețul la energie, deși produce la fel de multa energie ca anul trecut, cand nu era razboi.„2 oct, ora 14.00, va fi un miting de circa 10 mii…

- Electrica a raportat pierderi de 175,5 milioane de lei in prima jumatate a anului 2022, fata de un profit net de 76,1 milioane de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit Raportului semestrial consolidat al grupului transmis miercuri Bursei de Valori Bucuresti. „Principalul impact negativ…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca este esentiala asigurarea cantitatilor de gaze naturale care sa permita aprovizionarea cetatenilor si derularea in bune conditii a activitatilor industriale, mentionand ca dupa inceperea exploatarii la Marea Neagra, care a suplimentat cu 10% productia interna,…