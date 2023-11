Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din satelit au aratat ca cea mai mare parte a navelor militare au fost mutate la Novorossiisk, un alt port rusesc de la Marea Neagra, scrie Wall Street Journal. Un oficial britanic a spus ca a spus ca dispersarea navelor rusești reprezinta o „infrangere funcționala a Flotei Marii Negre”.Rusia…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra si unul dintre cei mai importanti ofiteri ai Marinei ruse, a fost fotografiat marti participand la o videoconferinta, la o zi dupa ce fortele speciale ucrainene au anuntat ca l-au ucis, noteaza Reuters. Intr-o fotografie publicata de Ministerul…

- O investigație a presei ucrainene releva sursa informațiilor care au permis atacul devastator de mare precizie executat asupra Comandamentului Forțelor ruse la Marea Neagra din Sevastopol: 34 de ofițeri de rang inalt au fost uciși, potrivit Kievului, inclusiv amiralul care conducea flota, iar cel puțin…

- Forțele speciale ucrainene au declarat ca l-au ucis pe principalul amiral al Moscovei in Crimeea, impreuna cu alți 33 de ofițeri, in atacul cu rachete de saptamana trecuta asupra sediului central al Flotei ruse a Marii Negre din portul Sevastopol, potrivi

- Armata ucraineana a anunțat, luni, ca l-a ucis pe comandantul Flotei ruse de la Marea Neagra, amiralul Viktor Sokolov, in atacul cu rachete executat vineri asupra cartierului general al acestei flote de la Sevastopol, in Crimeea anexata, transmite AFP. In urma loviturii aeriene, „34 de ofiteri, printre…

- Institutul pentru Studiul Razboiului a transmis ca imagini verificate arata ca vehicule blindate ale armatei Kievului au trecut de ultima linie de aparare a forțelor rusești de pe frontul din Zaporojie și duc lupte la vest de Verbove. Este prima breșa de acest fel, in care forțele ucrainene trec de…

- Ucraina a efectuat vineri o lovitura cu racheta asupra Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagra situat in centrul orasului Sevastopol, in Crimeea, a indicat un responsabil local, citat de AFP, EFE si Reuters, conform Agerpres."Inamicul a efectuat un atac cu racheta asupra cartierului general…