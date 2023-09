Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial numit de Rusia a recunoscut ca forțele Moscovei au abandonat satul ucrainean Robotine, la mai mult de o saptamana dupa ce Kievul a anunțat recucerirea acestuia, informeaza Reuters și Hotnews. Evgheni Balitski, oficialul instalat de Moscova in regiunea Zaporojie, a declarat intr-un interviu…

- Avansuri notabile ale trupelor ucrainene pe Frontul de Sud - Comandamentul Ucrainean anunța ca rușii au fost respinși in incercarile lor de contraatac pe direcția Melitopol. Armata ucraineana pare sa-și intareasca pozițiile recent caștigate intre Robotine și Verbove, pregatindu-se pentru posibile noi…

- Fortele armate ucrainene au strapuns principala linie defensiva rusa din sud-estul tarii, aducand speranta unei revigorari a contraofensivei care a fost vazuta miscandu-se prea lent in cele trei luni de cand a inceput, scrie joi, 31 august, The Wall Street Journal . Parasutistii ucraineni se lupta in…

- Rusia a pierdut cel puțin jumatate din trupele sale aeriene in timpul razboiului de agresiune impotriva Ucrainei, ceea ce corespunde cu cifra de 15 mii, anunța serviciile secrete britanice.Potrivit informațiilor, sarbatorirea anuala a Zilei Forțelor Aeropurtate (ADF) a Federației Ruse pe 2 august…

- Casa Alba a precizat ca nu sustine atacuri in interiorul Rusiei, declaratie ce survine dupa ce doua drone din Ucraina au lovit luni cladiri in Moscova, transmite marti Reuters. „Ca o chestiune generala, nu sustinem atacuri in interiorul Rusiei”, a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine…

- Trupele ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Reuters. De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate in sud-est,…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP."Inamicul ocupa Piatikati,…

- Fortele ucrainene castiga teren, apropiindu-se de orasele Melitopol si Berdiansk din regiunea Zaporojie din sud, a declarat miercuri, 21 iunie, un purtator de cuvant al statului-major al Ucrainei, citat de Agerpres . Andrii Kovalev a mentionat numele catorva sate, afirmand ca ucrainenii ”au avut succes…