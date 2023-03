Vladimir Putin a emis un decret prin care a convocat la serviciul militar obligatoriu in jur de 147.000 de cetațeni ruși, in cadrul campaniei de recrutare de primavara. Aceasta este a doua mobilizare de acest tip in ultimul an, dupa ce in septembrie au fost chemați la serviciu 120.000 de cetațeni. In același timp, conform unui anunț facut joi seara de Casa Alba, Rusia incearca sa obțina armament suplimentar din Coreea de Nord, iar Departamentul Trezoreriei a impus sancțiuni impotriva unui individ acuzat de facilitarea negocierilor dintre Moscova și Phenian. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos,…