Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul cheie al ofensivei Ucrainei in aceasta vara, cucerirea sau macar asediul orașului Melitopol din sudul țarii, pare sa fie pe cale sa eșueze, potrivit comunitații de informații a Statelor Unite. Mai multe surse au comunicat ca forțele ucrainene se afla in lupte in jurul satului Robotine, situat…

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, anuntata joi, 27 iulie, de armata ucraineana, in sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk, a declarat vineri expertul…

- Kievul nu are dreptul sa faca apel la statul de drept dupa ceea ce a facut bisericilor ortodoxe din Ucraina și Lavrei Pecersk de la Kiev, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentand declarațiile MAE ucrainean despre atacurile asupra obiectivelor…

- Ministerul moldovean de Externe a emis vineri alerta de calatorie in regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie, Herson și in peninsula Crimeea din Ucraina ocupate temporar de armata rusa, recomandand cetațenilor sa evite deplasarile din cauza creșterii ostilitaților.

- Cameraman care a avut acces la viața de dincolo de scena publica a președinților Rusiei, regizorul Vitalie Manski a devenit persona non grata pentru regimul Putin. L-am intalnit in Republica Moldova. Vitalie Manski este unul dintre cei mai mari regizori ruși de film documentar. La festivalul de film…

- In timp ce Ministerul de Externe de la Kiev a acuzat Rusia de "incalcarea flagranta" a obligațiilor sale internaționale prin amenințarea navelor civile care se indreapta spre porturile ucrainene, armata ucraineana a emis joi, 20 iulie, un avertisment similar pentru navele rusești din Marea Neagra, spunand…

- Fortele ucrainene au eliberat saptamana trecuta un teritoriu de aproximativ 7 kilometri patrati in directia orasului Bahmut, din estul Ucrainei, care fusese capturat de armata rusa in luna mai, transmite Reuters. Hanna Maliar, viceministru al apararii ucrainean, a scrie pe aplicatia Telegram ca saptamana…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat miercuri ierarhia militara rusa ca "ascunde" dificultatile cu care se confrunta armata in fata contraofensivei ucrainene lansate la inceputul lunii iunie si care a inregistrat pana acum progrese modeste, transmite AFP."Inamicul ocupa Piatikati,…