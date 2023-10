Stiri pe aceeasi tema

- Presa ucraineana vorbeste despre o concentrare masiva de forte ruse la nord de Ucraina, conform BBC, scrie Rador Radio Romania.Comandantul fortelor armate a fost citat declarand ca 90.000 de soldati rusi sunt concentrati la frontiera si lanseaza atacuri cu artilerie, rachete si drone. Fortele ruse…

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi omologului sau ucrainean, Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio "alternativa" pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului…

- Un oficial ucrainean afirma ca Rusia nu mai are trupe in Belarus pentru a putea lansa o ofensiva terestra din aceasta tara catre Ucraina, asa cum a facut cand a declansat invazia din 24 februarie 2022, relateaza CNN, conform news.ro.Rusia si-a mutat majoritatea unitatilor care se antreneaza in Belarus…

- Ucraina va evacua copiii din cinci localitati situate pe frontul de sud, in regiunea Zaporojie, ca urmare a "unei situatii de securitate dificile si a bombardamentelor" rusesti, a anuntat marti Ministerul ucrainean al Reintegrarii, relateaza AFP.In total, "54 de copii si 67 de persoane care ii insotesc…

- Norvegia va trimite rachete antiaeriene si echipamente de deminare in Ucraina si va ajuta tara sfasiata de razboi sa-si asigure aprovizionarea cu gaze si energie, a anuntat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere joi in timpul unei vizite la Kiev, citat de Reuters, scrie Agerpres.Printre altele,…

- Fostul deputat ucrainean Serhiy Slabenko a fost ucis in lupta pe frontul din Zaporojie, a anunțat guvernul de la Kiev, citat de presa locala. Slabenko a fost membru al parlamentului ucrainean din 2002 pana in 2006. In timpul mandatului sau, el a prezidat subcomitetul pentru tribunale, procuratura și…

- Fostul deputat ucrainean Serhiy Slabenko a fost ucis in lupta pe frontul din Zaporojie, a anunțat guvernul de la Kiev, citat de presa locala, informeaza Mediafax.Slabenko a fost membru al parlamentului ucrainean din 2002 pana in 2006. In timpul mandatului sau, el a prezidat subcomitetul pentru…

- Forte ucrainene au inaintat pe frontul din sud, potrivit unor oficiali militari de la Kiev si unor rapoarte de pe campul de lupta, relateaza CNN. Trupe ucrainene ”au inregistrat succese in directia Staromaiorske”, pe frontul din Berdiansk, la sud de Velika Novosilka, anunta marti un purtator de cuvant…