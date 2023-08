Stiri pe aceeasi tema

- Putin s-a intalnit cu generalii care conduc trupele Rusiei in Ucraina, intalnirea avand loc dupa ce Kievul a revendicat castiguri in contraofensiva. „Vladimir Putin a avut o intalnire la cartierul general al grupului de operatiuni militare speciale din Rostov pe Don”, a precizat Kremlinul intr-o declaratie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a vizitat pe comandantul „operatiunii militare speciale” a Rusiei din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, si pe alti comandanti militari importanti, a anuntat sambata Kremlinul.

- Ministerul Apararii polonez monitorizeaza indeaproape situatia de la frontiera cu Belarus si este pregatit pentru diverse scenarii, a anuntat joi, 20 iulie, institutia citata, dupa ce autoritatile de la Minsk au anuntat ca mercenarii din gruparea rusa Wagner vor ajuta la antrenarea trupelor speciale…

- Intre 2.000 si 2.500 de mercenari din grupul Wagner, care a organizat o rebeliune armata in Rusia in 23 si 24 iunie, au sosit in mod organizat in Belarus incepand din 11 iunie, potrivit estimarilor publicate de Motolko Pomoghi, un portal al opozitiei din aceasta tara, citat miercuri de EFE. ”Avem date…

- Serghei Șoigu, ministrul rus al apararii, vorbește despre modul in care președintele Vladimir Putin primește informații despre progresul a ceea ce Kremlinul continua sa numeasca "operațiune speciala". "Aș dori sa subliniez in special faptul ca, in ciuda programului sau incarcat, comandantul suprem…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat postului american de televiziune CNN, ca, potrivit serviciilor de informații ale Ucrainei, Kremlinul masoara in prezent sprijinul popular de care s-a bucurat Evgheni Prigojin - șeful grupului paramilitar Wagner, care a condus…

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa rebeliunea esuata a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei presedintelui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin…

- Serviciul de presa al companiei Concord a lui Evgheni Prigojin a raspuns unei solicitari a postului american de televiziune CNN, care i-a cerut sa ofere informații despre locul unde se afla in prezent șeful Wagner, dupa rebeliunea abandonata de sambata, precizand ca acesta "va raspunde la intrebari…