- Sambata, la implinirea unui an de cand Rusia a proclamat anexarea regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Donetk si Lugansk, presedintele rus Vladimir Putin a promis reconstructia regiunilor afectate de razboi, transmite dpa, informeaza Agerpres.Vor fi reconstruite "scoli, spitale, cladiri de locuinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege prin care stabileste ca data de 30 septembrie sa fie marcata de acum oficial ca „Ziua reunificarii” cu Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, cele patru regiuni din estul si sudul Ucrainei anexate de Kremlin acum un an, potrivit EFE, scrie agerpres.ro…

- Moscova a anuntat duminica seara victoria partidului presedintelui Vladimir Putin in alegerile organizate si in teritoriile anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, scrutine considerate ilegale de Kiev si aliatii sai, relateaza AFP, potrivit observatornews.ro .

- Rusia a lansat joi, 31 august, votul anticipat in teritorii ucrainene pe care le-a ocupat, in cadrul alegerilor organizate in numeroase regiuni ruse si prevazute pentru 10 septembrie, potrivit Agerpres . Moscova a ocupat cu putin sub o cincime din teritoriul ucrainean: Crimeea, peninsula anexata in…