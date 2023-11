STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 5 noiembrie, ora 02:00 - 'Puneti-mi picioarele la loc!' / 'Unde este piciorul meu?' - Infernul copiilor amputați in Gaza devastata de razboi

"Puneti-mi picioarele la loc", striga Layan al-Baz, 13 ani, de fiecare data cand durerea o trezeste pe patul de spital, cuprinsa de teama dupa ce a fost amputata. Copila, vazuta de reporterii AFP la spitalul Nasser din Khan Younes, in sudul Fasiei Gaza, refuza sa se imagineze…