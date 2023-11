Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Hamas a pierdut controlul asupra Gaza si combatantii sai fug spre sud, a afirmat luni ministrul israelian al apararii Yoav Gallant, dupa cinci saptamani de razboi cu miscarea islamista palestiniana, potrivit stiripesurse.roCivilii jefuiesc baze ale Hamas. Ei nu mai cred in guvernul Hamas la…

- Informațiile de pe frontul din Orientul Mijlociu care pot schimba totul: Guvernul Hamas 'a pierdut controlul asupra Gaza'Miscarea Hamas "a pierdut controlul asupra Gaza" si combatantii sai "fug spre sud", a afirmat luni ministrul israelian al apararii Yoav Gallant, dupa cinci saptamani de razboi…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a declarat sambata ca Israelul il va „gasi” si „elimina” pe liderul miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, Yahya Sinouar. „Il vom gasi pe Sinouar si il vom elimina”, a afirmat Gallant in timpul unei conferinte de presa la Tel Aviv. „De acest…

- Evaluarea din titlu, citata de analiști de la „Le Figaro”, vine dupa operațiunea militara extinsa de vineri noaptea a forțelor terestre israeliene in Fașia Gaza, acompaniata de bombardamente ale forțelor aeriene și ale forțelor navale din Mediterana. Incepand de vineri noaptea, a spus ministrul israelian…

- Ministrul israelian al apararii Yoav Gallant a declarat sambata ca razboiul impotriva miscari islamiste Hamas “a intrat intr-o noua faza”, dupa o noapte de bombardamente intense si o incursiune terestra a armatei israeliene in Fasia Gaza, relateaza agentiile France Presse si EFE, potrivit agerpres.ro.…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat, duminica, 22 octombrie, ca Israelul pregatește o ofensiva terestra in Fașia Gaza, cu scopul de a elimina organizația terorista Hamas. Oficialul a oferit și cateva informații vizavi de acțiunile pregatite, exprimandu-și optimismul cu privire…

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, a anuntat, vineri, ca Israelul are un plan in trei etape in campania militara lansata contra gruparii islamiste Hamas dupa atacul surpriza al acesteia asupra Israelului.

- Ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, le-a spus joi soldatilor din trupele de infanterie comasate la frontiera cu Fasia Gaza ca vor vedea in curand "din interior" aceasta enclava palestiniana, mesaj care sugereaza ca se apropie momentul in care armata