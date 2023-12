Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat marți moartea caporalului Noa Marciano, in varsta de 19 ani, care a fost capturat de gruparea terorista Hamas la 7 octombrie, scrie timesofisrael.com Marciano, in varsta de 19 ani, care facea parte din unitatea 414 a Corpului de colectare a informațiilor…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au declarat intr-un comunicat ca soldatii sai au preluat controlul asupra unui bastion militar al Hamas in nordul Gaza dupa 10 ore de lupta, relateaza CNN si Reuters, informeaza News.ro.Trupele israeliene au securizat un bastion militar al Hamas numit Compound…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) anunța ca au deschis un coridor umanitar pentru o perioada de patru ore pentru a permite civililor din nordul Fașiei Gaza sa calatoreasca spre sud, potrivit Sky News.

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat vineri dimineata ca au trimis infanteria pentru un „raid tintit” impotriva unor obiective Hamas din „sectorul central al Fasiei Gaza”, cu sprijinul unor „avioane de vanatoare si drone”.

- Sunt primele confruntari dintre Israel si teroristi in interiorul Fasiei Gaza. Hamas sustine ca luptatorii sai au distrus doua buldozere militare israeliene și un tanc intr-o ambuscada in apropiere de orașul Gaza, Khan Younis. De partea cealalta, Forțele de Aparare ale Israelului au confirmat pentru…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat joi ca au atacat din nou pozitii ale miscarii șiite libaneze Hezbollah, fara sa opere detalii. Pe de alta parte, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) raporteaza un atac al Israelului asupra unei poziții a forțelor militare siriene.

- Directorul punctelor de trecere a frontierei in Fasia Gaza numit de catre miscarea islamista palestiniana Hamas, Fouad Abu Btihan, a fost ucis intr-un atac aerian israelian in Fasia Gaza, anunta marti postul de radio al Hamas, relateaza Reuters. Potrivit postului de radio, unii dintre colaboratorii…

- Trupele israeliene au efectuat "raiduri locale" in ultimele 24 de ore in Fașia Gaza, au anunțat vineri, 13 octombrie, Forțele de Aparare ale Israelului (IDF), relateaza CNN și Sky News, care noteaza ca acesta poate constitui primul indiciu al trecerii la ofensiva terestra anticipata in enclava dens…