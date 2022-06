Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa continua sa atace intens linia frontului din Donbas, in timp ce Rusia devine tot mai preocupata de perspectiva dotarii Ucrainei cu arme occidentale cu raza lunga de actiune. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca armele occidentale promise tarii sale sa fie livrate cat mai…

- UPDATE 2 Rusia „nu inceteaza sa desfașoare operațiuni ofensive” in zonele estice ale Ucrainei, a anunțat luni, Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene, potrivit CNN. In regiunea Harkov, in nord-est, rușii au tras asupra zonelor din nord și nord-estul orașului, au declarat reprezentanții armatei…

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Sergei Lavrov a dezmințit zvonurile ca președintele Vladimir Putin ar fi bolnav.

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Se dau lupte grele pentru orasul Severodonetsk, un nod extrem de important, iar rezistenta ucraineana a anuntat ca intensitatea bomba

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov și au avari

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…