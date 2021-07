Racheta New Shepard, cu Jeff Bezos și alți trei astronauți la bord, a decolat spre spațiu. Nava s-a lansat de la Van Horn, statul american Texas, pentru un zbor suborbital de circa 11 minute. Alaturi de Jeff Bezos se afla fratele acestuia, Mark Bezos, o veterana a programului spațial american, Wally Funk, in varsta de […] The post LIVE | Jeff Bezos s-a lansat in spatiu! Miliardarul a plecat cu racheta New Shepard (VIDEO) first appeared on Ziarul National .