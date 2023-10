Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca duminica, 22 octombrie 2023, intre orele 08:00 - 17:00, va fi suspendata circulația transportului pe str. Albișoara, in perimetrul str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș. Masura a fost luata in legatura desfașurarea Campionatului deschis al municipiului…

- Echipele de tineret ale Angliei nu vor juca impotriva Rusiei, a anunțat marți Federația de Fotbal (FA), dupa ce UEFA a informat ca intenționeaza sa reintroduca echipele Under-17 ale Rusiei in competițiile europene pentru prima data de la invazia Ucrainei

- In timp ce colegii lor din Capitala protestau in fața Guvernului, o parte din sindicaliștii din Sport și Tineret din Bacau au organizat joi, 21 septembrie, un protest la sediul DJS de pe str. Pictor Theodor Aman. Protestul acestora a fost indreptat impotriva masurilor anunțate de Guvern iar sindicaliștii…

- Inceput de an școlar cu puține manuale. Aceasta situație se atesta in mai multe școli din Republica Moldova. In Chișinau, potrivit direcției generale de invațamant, pentru anul curent sunt prevazute pentru editare 60 de titluri de manuale școlare, dar la moment doar 44 de titluri de manuale au fost…

- Vicepreședintele PAS, Lilian Carp, solicita Ministerului Educțaiei și Cercetarii sa combata „flagelul obligarii profesorilor de a participa la evenimente la care nu-și doresc”, cu tenta electorala. Politicianul face referire la mai multe mesaje și screen-shoturi pe care spune ca le-a primit de la profesori,…

- Originar din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta, Mihnea a facut o pasiune pentru ciclism, sport care a devenit o parte importanta a vietii sale. Cu un viitor luminos deschizandu i se in fata, ciclistul Mihnea Harasim, de la CSM Constanta, are, la numai 19 ani, un palmares impresionant. Originar…

- Duminica incepand cu ora 08:00, Bucureștiul va fi gazda „L’Etape Romania by Tour de France”. Cursa este sold-out, pe toate cele trei trasee, la start fiind așteptați 2.000 de participanți. Ziua de concurs va incepe din Piața Constituției de la ora 08:00. Primii vor pleca cei inscriși pe traseul „City…

- David Popovici s-a calificat fara a depune prea mult efort in semifinalele probei de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natație, iar sportivul nostru va reveni luni in bazin pentru un prim test important la Fukuoka (Japonia).