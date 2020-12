LIVE Alegeri parlamentare 2020. Rezultate pe județe Apar rezultatele oficiale partiale ale alegerilor parlamentare de la nivel județean. Alegerile parlamentare din 2020 intra in istorie prin cea mai slaba prezența inregistrata: doar 32%, respectiv mai puțin de 6 milioane de opțiuni exprimate. Singurul județ care a depașit pragul de 40% este Mehedinți, cu o prezența consemnata de aproape 43%. Arad – PNL-27%, PSD-21%, USR PLUS-15% Dupa numaratoarea a 74% din sectiile de votare, liberalii au caștigat alegerișe in Arad, fiind urmati de candidatii PSD si USR. Conform Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arad, la Senat, PNL a obtinut 27,33% si este urmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

