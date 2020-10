Alegatorii ies la vot duminica in Lituania pentru al doilea tur al alegerilor legislative, pe fondul unei cresteri semnificative a infectarilor cu noul coronavirus inregistrate si in republica baltica, relateaza dpa, Reuters si AFP. Aproape 2,5 milioane de alegatori sunt chemati sa decida modul de atribuire a celor 141 de mandate din parlamentul unicameral Seimas, iar acest al doilea tur ar putea duce la o schimbare de guvern in tara cu 2,8 milioane de locuitori. Conform sistemului electoral hibrid din Lituania, jumatate din cei 141 de deputati ai parlamentului tarii sunt alesi in primul tur printr-un…