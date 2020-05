Rochiile au fost și vor fi simbolul feminitații. Nu ar trebui sa existe nicio femeie care sa nu aiba macar o rochie in garderoba. Fie ca le purtam in ținutele de zi cu zi sau optam pentru rochii elegante, acestea ar trebui sa fie prima alegere a unei femei atunci cand vrea sa fie feminina. […] Articolul Little black dress – simbolul feminitații apare prima data in Mesagerul de Covasna .