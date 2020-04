Stiri pe aceeasi tema

- Vama Veche era in anii trecuți centrul distracției de pe litoral, in minivacanța de 1 Mai. Zeci de mii de turiști lasau in urma orașele aglomerate și petreceau zi și noapte la malul marii. Acum, totul pare parasit.

- In urma cu 60 de ani, la 3 mai 1960, prima aeronava civila a aterizat pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta. Pana atunci, pista cu o lungime de 2500 metri era destinata doar aeronavelor militare.

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat pentru News.ro ca, daca nu mai intervine vreo modificare legata de restrictii, atunci la data de 1 iunie vor veni primii turisti pe litoral din acest sezon. El spera ca pana atunci…

- Grecia și Croația, doua destinații favorite pentru turiști din toata lumea, vor controale și asigurari ca strainii care vor veni in vacanța nu sunt infectați cu noul coronavirus. In Grecia, ministrul turismului spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pașaport de sanatate, "pașaport coronavirus",…

- Hoteluri din Mamaia, Eforie, Jupiter sunt pe lista autoritatilor pentru locuri de carantina a romanilor adusi din Italia. Si la Sanatoriul Balnear din Techirghiol vor fi cazate in regim de carantina aceste persoane.

- Așa gandesc politicenii: simplu, nesofisticat, deloc cizelat. Poate nu toți, dar cei mai mulți dintre ei.Așa gandind, nu-i de mirare ca le-a trecut prin cap sa cumpere presa, oferindu-i, cu marinimie, din buzunarul contribuabililor, scutirea impozitului pe venit. Uau, ce șmecherie. Iar acum ziariștii…