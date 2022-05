Liţă Chiţălău şi lupta pentru pace Eram in clasa a XII-a de liceu, in 1980, cand a ajuns la noi, pe filierele dirijate de Securitate - care tocmai se antrena pentru societatea de consum controlata de ea - cel mai recent album Pink Floyd. Era o opera rock, care ducea la cel mai inalt nivel compozitiile „cu mesaj" si geniul interpretativ al uneia dintre cele mai mari trupe de rock progresiv din istoria genului. Mai ales ca vorbea despre libertate! The Wall a fost un soc pentru noi cei din spatele Cortinei de Fier, desi Roger Waters, creierul acestei sofisticate simfonii rock, nu se gandea la noi. Fiu al unui aviator mort in timpul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va oferi asistenta militara suplimentara de 500 de milioane de euro Ucrainei, in contextul invaziei militare ruse, a anuntat vineri Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. UE va oferi Administratiei de la Kiev inca 500 de…

- Guvernul Suediei intenționeaza sa depuna saptamina viitoare o cerere de aderare la NATO, urmind astfel exemplul vecinului sau, Finlanda, care și-a rescris politica de securitate de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial in urma invaziei Rusiei in Ucraina, a anunțat joi cotidianul Expressen Parlamentul…

- Ziua Europei, Ziua Independentei proclamata in 1877 si Victoria Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial 1945 – sunt motivele de sarbatoare pentru poporul roman, in ziua de 9 mai. Ziua Uniunii Europene marcheaza declarația istorica de la 9 mai 1950, facuta de ministrul francez de…

- Veteranii celui de-al Doilea Razboi Mondial vor primi o indemnizatie unica in valoare de 10 mii de lei. Propunerea a fost facuta de deputatii fractiunii PAS, in plenul Parlamentului, joi, in timpul examinarii proiectul pentru rectificarea bugetului de stat.

- La cateva zile dupa invazia Rusiei din 24 februarie in Ucraina, Andrei Șestakov a deschis un set de fișiere intr-un grup de chat, de pe aplicația de mesagerie WhatsApp, al profesorilor de istorie din orașul sau, aflat in estul Rusiei. Fișierele – care au fost examinate de Reuters și care conțin zeci…

- Presedintele Joe Biden va anunta miercuri o asistenta suplimentara de securitate pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, a declarat marti seara un oficial al Casei Albe, transmite AFP. Presedintele american urmeaza sa faca acest anunt…

- Numarul refugiatilor ucraineni care au fugit din tara de la inceputul razboiului a ajuns 3.000.381, potrivit Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, citat de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Numarul refugiaților din Ucraina a depașit 1,5 milioane, a declarat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi. "In 10 zile, peste 1,5 milioane de refugiați din Ucraina au fugit din calea razboiului in țarile vecine – aceasta devenind criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel…