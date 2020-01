Stiri pe aceeasi tema

- Masa de Revelion. Un studiu InfoCons arata ca, la 100g de mancare, putem ajunge chiar și la 167 de E-uri (aditivi alimentari), 31g de sare (15.5 plicuri de sare) și 71g de zahar (14 plicuri de zahar)!

- Numarul speciilor pe cale de dispariție de pe Terra a depașit 30.000. "Anul viitor va fi critic pentru viitorul planetei" Animalele si plantele salbatice, deja confruntate cu numeroase amenintari, trebuie sa faca fata si modificarilor climatice, a avertizat Uniunea Internationala pentru Conservarea…

- Animalele si plantele salbatice, deja confruntate cu numeroase amenintari, trebuie sa faca fata si modificarilor climatice, a avertizat Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) cu ocazia unei actualizari a Listei rosii a speciilor amenintate cu disparitia de pe Terra, indemnand totodata…

- Pe ordinea de zi a primei ședințe de Guvern dupa alegerile prezidențiale se afla organizarea paradei militare de Ziua Naționala a Romaniei, rectificarea bugetara, rechemarea unui consul general și schimbarea unor prefecți și subprefecți, printre altele.LISTA COMPLETA a proiectelor de acte…

- Andreea Raicu și-a deschis sufletul și a marturisit fanilor ca, in trecut, a avut parte de umilinte greu de suportat din partea tatalui ei. "Din dorința de a ma motiva, tatal meu folosea o metoda pe care o considera mobilizatoare. Ori de cate ori faceam ceva greșit sau nu ma ridicam la nivelul…

- Unele din legumele verzi au valori nutritionale mult mai bune si sunt mult mai sanatoase. Portalul „Ce se intampla, doctore?” a realizat un top al celor mai sanatoase.Citește și: Studiu: Stresul micsoreaza centrul memoriei din creier Macris. Macrisul, cu frunzele sale mici si rotunde,…

- Variatiile de temperatura, un sistem imunitar slabit si virusii sunt principalii factori care duc la aparitia virozelor respiratorii. Pentru a tine raceala la distanta intr-un mod natural, specialistii ne vin in ajutor si recomanda cateva bauturi.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie,…