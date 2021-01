Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, persoanele care vin in Romania din aceste zone vor intra in carantina. Grupul de Comunicare Strategica a publicat lista țarilor din care cei care vin in Romania vor intra in carantina…

