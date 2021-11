Stiri pe aceeasi tema

- PSD-istii au decis, luni, intr-o ședința informala, lista finala a miniștrilor propuși in viitorul Guvern PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciuca. Lideri ca Sorin Grindeanu, Gabriela Firea și Vasile Dincu sunt liderii care se vor regasi in viitorul Executiv. Emotii au fost la nominalizarile pentru portofoliile…

- Potrivit informațiilor G4Media, in urma negocierilor pentru formarea noului guvern de coaliție PSD-PNL-UDMR, social-democrații au avut o ședința de lucru, fiind vehiculate primele nume de potențiali miniștri. Mai precis, social-democrații mizeaza sa preia Ministerul Sanatații, iar ca prima varianta…

- PNL și PSD continua negocierile pentru a forma un nou guvern dupa ce au stabilit ca rotativa premierilor ar putea rezolva problemele dintre cele doua partide. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca, in discutiile cu liderii PSD si UDMR, i-a propus lui Marcel Ciolacu numele deputatului…

- Marcel Ciolacu spune ca una dintre variantele cu care PSD și PNL vor merge la discuțiile cu Klaus Iohannis este ca președinții celor doua partide sa asigure prin rotație șefia Guvernului. „Urmeaza sa mergem la președintele României cu doua variante. Este varianta prin rotație, președinții…

- Marcel Ciolacu sustine ca membrii PSD vor ca cei “din prima linie” a conducerii partidului sa faca parte din Guvern, el facand referire la Sorin Grindeanu, Mihai Tudose, Vasile Dincu, Gabriela Firea sau Alexandru Rafila. Ciolacu afirma ca o alianta intre PSD si PNL este “o necesitate”, dar e de parere…

- PNL si PSD par ca s-au inteles sa formeze viitorul cabinet in care ii vor coopta si pe cei de la UDMR si minoritati. Presedintele PSD prezinta colaborarea dintre liberali si social-democrati drept singura solutie pentru depasirea crizei politice. Oficializarea colaborarii ar putea fi anuntata la inceputul…

- In PSD se fac deja scenarii pentru imparțirea ministerelor, dupa discuții cu Florin Cițu și Klaus Iohannis. Fara ca pana acum PSD sa fi avut vreo discuție oficiala despre modul in care liderii partidului iși vor imparți portofiliile, in discuții neoficiale se discuta deja despre imparțirea funcțiilor.…

- Ultimul sondaj de opinie publicat in aceasta saptamana de catre firma lui Marius Pieleanu a generat un scandal de pomina in PSD, mai ales la nivelul conducerii. Conform acestui sondaj, clasamentul increderii in politicieni e condus de Alexandru Rafila (30%), Marcel Ciolacu (25%), Emil Boc (24%), Raed…