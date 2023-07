LISTA MARII RUȘINI NAȚIONALE: CEI 300 de ATÂRNĂTORI! 8 octombrie! Țineți minte inca de pe acum aceasta data! Una cu care multe jocuri subterane ale debilei clase politice romanești pot fi rasturnate! Și asta nu pentru ca s-ar schimba Guvernul… Sau pentru ca ”stapanii Coloniei” și-ar da ”OK”-ul pentru ”plantarea” la Putere a unei noi și mai obediente alianțe contra naturii… Și nici […] The post LISTA MARII RUȘINI NAȚIONALE: CEI 300 de ATARNATORI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

