- Ziarul Unirea Harta judetelor din Romania unde purtarea mastii de protectie este obligatorie si in spatiile deschise Dupa ce bilantul noilor cazuri de coronavirus a crescut ingrijorator de la o zi la alta, purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise a devenit obligatorie in 14 judete din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu a hotarat ca de la 1 august sa fie obligatorie purtarea mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise.

- Ziarul Unirea Harta județelor unde purtarea maștii de protecție este obligatorie și in spațiile publice deschise Harta județelor unde purtarea maștii de protecție este obligatorie și in spațiile publice deschise In Romania, purtarea maștii de protecție a devenit obligatorie și in spațiile publice deschise,…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 – 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului. Potrivit prefectului Marian…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova a solicitat masura purtarii obligatorii a maștii in spații publice deschise și locuri aglomerate pentru intreg județul iar, in momentul de fața, autoritațile prahovene așteapta aprobarea Hotararii de Guvern dupa propunerile de ieri seara ale CNSU.…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a anunțat ca analizeaza mai multe masuri pentru pastrarea distanțarii fizice in zonele aglomerate. Una dintre acestea se refera la posibilitatea de a impune purtarea maștii in astfel spații aglomerate, chiar daca sunt in aer liber. Totuși, autoritațile locale vor fi…

- Purtarea mastii a devenit obligatorie miercuri in principatul Andorra pentru orice persoana de peste zece ani in spatiile publice, dupa o reaparitie a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, preluat de Agerpres.Guvernul din Andorra a publicat dimineata un decret in acest sens, care prevedea,…