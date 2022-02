Stiri pe aceeasi tema

- Ratele de infectare cu noul coronavirus sunt in crestere in tot judetul Iasi. Conform ultimelor date oficiale s-au inregistrat urmatoarele valori: pe judet 11,14 cazuri / 1000 loc. (ieri, 10,57); municipiul Iasi 16,33 (15,40); municipiul Pascani 8,93 (8,60); Barnova 21,32 (19,93); Miroslava 25,63 (24,22);…

