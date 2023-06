Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii care raman in Execitivul condus de presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sunt Sorin Grindeanu, la Transporturi, Gabriela Firea, la Ministerul Familiei, Angel Tilvar la Aparare, Marius Budai, la Ministerul Muncii si Alexandru Rafila, la Sanatate. Ministrul Adrian Caciu schimba ministerul…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, marti, lista ministrilor liberali propusi in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu, conform Agerpres.roPotrivit presedintelui PNL, ministrii liberali propusi in Guvern sunt: Catalin Predoiu vicepremier si ministrul Afacerilor Interne; Luminita Odobescu ministrul…

- PSD și PNL au agreat deja lista noilor miniștri, ce va fi trimisa chiar in aceasta seara la validare. Printre membri noului Executiv se regasește și un bistrițean: social-democratul Bogdan Ivan, care va ocupa portofoliul de la Digitalizare. Iata lista miniștrilor care vor forma Guvernul condus de Marcel…

- GUVERNUL CIOLACUPremier: Marcel CiolacuVicepremieri- Catalin Predoiu (PNL)- Marian Neacșu (PSD)Ministerele PSDTransporturi - Sorin GrindeanuFonduri Europene - Andrian Caciu Agricultura - Florin BarbuEconomie - Radu OpreaAparare - Angel TilvarFamilie - Gabriela FireaDigitalizare - Bogdan IvanMunca -…

- Conducerea PNL a analizat, luni seara, lista ministrilor care vor face parte din viitorul Executiv condus de Marcel Ciolacu. Liberalii pregatesc mai multe surprize, potrivit unor surse, din interiorul partidului. Astfel, actualul ministru al Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos, ar urma…

- Potrivit surselor Antena 3 CNN, Nicolae Ciuca iși va depune mandatul luni! Nu va ramane interimar, ci va numi un ministru care sa-i ia locul. Pregatirile deja au fost facute la Palatul Victoria. Potrivit acelorași surse, interimatul va fi asigurat de un vicepremier iar joi ar putea avea loc prima ședința…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe Antal Arpad a declarat, pentru News.ro, ca reprezentantii conducerii UDMR au luat, vineri, decizia de a continua negocierile in coalitie privind portofoliile in viitorul Cabinet Ciolacu, dupa rotatia premierilor si a adaugat ca Uniunea isi doreste sa continue guvernarea.…

- Alina Gorghiu e de parere ca Romania nu exceleaza la capitolul promovarii femeilor in cele mai diverse domenii sau pe cele mai inalte paliere de decizie. In acest sens, aceasta considera ca este necesara adoptarea rapida in Parlament a proiectelor de lege privind reprezentarea echitabila a femeilor…