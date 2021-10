Lista centrelor de vaccinare din județul Iași a fost actualizată Peste 490.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate de la inceputul campaniei in toate centrele de vaccinare din județul Iași. Peste 230.000 de persoane s-au vaccinat cu schema completa. In ultimele doua saptamani s-au vaccinat cu doza a treia mai mult de 16.000 de persoane. In județul Iași sunt 30 de centre de vaccinare care funcționeaza in fiecare zi in intervalul orar 8.oo – 20.oo. „Ne-am apropiat deja periculos de mult de limitele sistemului medical in aceasta ultima luna și eforturile medicilor nu pot fi nelimitate. Recurg din nou la indemnul de a respecta regulile sanitare.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 51.721 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 22.504 reprezinta prima doza, 4.081 – doza a doua si 25.136 – doza a treia, a informat, luni, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Peste 1.300 de persoane s-au vaccinat joi, in Alba. 970 dintre acestea, cu doza a 3-a. Situația imunizarilor din județ In județul Alba s-au vaccinat joi peste 1.300 de persoane, dintre care 970 cu doza a 3-a și 338 cu doza 1, a transmis directorul Direcției de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea. …

- 3.093 de persoane s au vaccinat la ConstantaInstiutia Prefectului Judetul Constanta informeaza ca in intervalul 29.09, ora 08.00 30.09, ora 08.00: 3.093 de persoane s au vaccinat. Amintim ca, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a sustinut astazi o conferinta la Ministerul Sanatatii prin care a scos…

- ALBA: Cate persoane s-au vaccinat cu doza 3 in județ. Condițiile pentru imunizare De marți dimineața, de cand a inceput vaccinarea cu doza 3 și in județul Alba, peste 600 de persoane s-au imunizat in aceasta etapa, potrivit datelor DSP. Potrivit statisticilor disponibile la nivelul județului Alba, marți,…

- La a XIV-a ediție, FITPTI reunește artiști din 11 țari (Austria, Canada, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Romania, Spania), in 20 de locuri din oraș și din afara lui, peste 85 de reprezentații (indoor, outdoor, online, in eter) și peste 100 de evenimente (conferințe,…

- In ultimele 24 de ore, 243 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total de 2.166 teste din care 401 diagnostic grupe de risc, 533 teste efectuate la cerere și 1.242 teste... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, intre localitatea Mihail Kogalniceanu și comuna Țiganași. Din primele informații, se pare ca un autoturism, marca BMW, in care se aflau 4 persoane a intrat cu viteza intr-un cap de pod. In urma impactului, mașina s-a rupt in doua, dar, din fericire…

- In intervalul orar 23.00-03.00, polițiștii Secțiilor 3 si 4 Poliție Iași au acționat in zona cluburilor si barurilor din zona centrala și Ciric din mun. Iasi, pentru menținerea unui climat de siguranța publica și prevenirea faptelor comise cu violența. Au fost controlate 11 cluburi si baruri, au fost…