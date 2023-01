Lista câștigătorilor etapei a patra + runda bonus cu premii extra din concursul „Câștigă cu Întrebarea Zilei”. Avem caștigatorii rundei a patra a concursului „Caștiga cu Intrebarea Zilei” plus cincisprezece premii acordate suplimentar. Intra aici și aduna șansele de caștig, raspunzand la intrebarile zilei pentru runda a 5-a, care a inceput deja astazi! Tot ce trebuie sa faci pentru a te inscrie in concurs este sa fii conectat in contul tau de pe Libertatea ( aici iți poți crea unul) și sa raspunzi corect la intrebarea zilei. Iar daca nu știi raspunsul la o intrebare, nu te ingrijora, vei avea și un articol ajutator, unde vei putea gasi raspunsul corect. Lista celor 26 de caștigatori ai rundei a 4-a plus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

