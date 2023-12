Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea Mamaia si orasul Constanta au fost apreciate de tour operatorii din Polonia In prima zi a Targului International de Turism de la Varsovia Tour and Travel TT Warsaw , Romania a fost destinatia care a iesit in evidenta atat in fata vizitatorilor prezenti la unul dintre cele mai importante targuri…

- Romania se afla intre țarile cu cel mai scazut nivel de transparența al pieței de automobile second-hand din Europa, potrivit unui studiu care urmarește informațiile disponibile referitoare la istoricul privind avariile și kilometrajul real al mașinii. Lipsa informațiilor de acest gen poate conduce…

- Neatenția șoferilor și lipsa de prevenție, precum și traversarea prin loc nepermis sunt cele mai mari ingrijorari ale romanilor privind siguranța rutiera a copiilor, arata rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR - IRES privind Percepția riscului și cultura

- Romania ocupa in continuare primul loc in Europa la numarul mortilor pe sosele. Viteza, drumurile proaste, consumul de droguri si alcool la volan sunt cele mai frecvente cauze. Avem peste 300 de mii de accidente anual pentru care vinovatii nu sufera nicio masura disciplinara – iar tara noastra si-a…

- Ari Pokka, președintele Institutului Finlandez al Educației, un ONG care ofera resurse dupa modelul finlandez școlilor din toata lumea, a explicat, la București, prin ce programe de practica trec elevii din țara sa pentru a fi pregatiți pentru piața muncii.Romania este pe primul loc in Europa la numarul…

- Studiu Horvath – Lipsa personalului este menționata de companiile de producție (manufacturing) drept o bariera in calea creșterii business-ului. Aceasta provocare este deja o realitate pentru firmele din Romania, care se confrunta cu un deficit de ingineri, energeticieni și alți specialiști din industrie.…

- In opinia lui Mugur Isarescu, un cetațean trebuie sa cunoasca modul de funcționare a economiei in general și a economiei naționale, a economiei de piața, in special, scrie Agerpres.Cercetarile efectuate pe plan național, pe baza unor metodologii bine stabilite, dar și a unor eșantioane care sa asigure…

- Romania si Bulgaria au raportat focare de gripa aviara inalt patogena in randul pasarilor de curte, a anuntat vineri Organizatia Mondiala pentru Sanatatea Animalelor (the World Organisation for Animal Health,WOAH), in contextul in care Europa se confrunta cu o recrudescenta sezoniera a acestei boli,…