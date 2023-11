Lipsa de combustibili a provocat înteruperea tuturor comunicaţiilor în Fâşia Gaza Toate serviciile de comunicatii din Gaza sunt intrerupte Un corespondent BBC aflat in enclava a confirmat ca serviciile de telefonie mobila si de internet nu mai functioneaza, scrie Rador Radio Romania. Companiile de telefonie au anuntat ca au epuizat toate sursele de energie pentru generatoarele lor de rezerva. Autoritatile israeliene au blocat aproape in totalitate livrarile de carburanti in Gaza de cand armata a inceput sa bombardeze enclava, in urma cu cinci saptamani. Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni a avertizat ca interuperea comunicatiilor ar putea provoca o noua prabusire a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu peste 100.000 de proiecte in valoare de 7,2 miliarde de euro, destinate sprijinirii agricultorilor și modernizarii infrastructurii rurale, Romania se confrunta cu intarzieri semnificative in implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2022. Desfașurandu-se intr-un context…

- Protectia civililor „trebuie sa fie primordiala” in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine „un cimitir pentru copii”. „Trebuie sa actionam acum pentru a gasi o cale de iesire…

- Autoritatile din Iordania au anunțat miercuri ca și-au rechemat ambasadorul din Israel și i-au cerut totodata ambasadorului israelian sa nu revina inca la Amman, in semn de protest fața de bombardamentele israeliene din Gaza, afirmand ca atacurile au ucis nevinovați și au provocat o catastrofa umanitara,…

- Internetul si comunicatiile au fost intrerupte astazi in Fisia Gaza, a anuntat agentia palestiniana de telecomunicatii. Accesul la internet in Fisia Gaza a fost intrerupt si vineri, de asemenea doua mari retele palestiniene de telefonie mobila, Jawwal si Paltel, au anuntat ca liniile lor telefonice…

- Serviciile de internet și telefonie au fost intrerupte in Fașia Gaza sub bombardamentele intensificate, izoland in mare masura cei 2,3 milioane de locuitori ai acestei zone de lumea exterioara și de ceilalți.Explozii frecvente ale loviturilor aeriene au luminat cerul deasupra orașului Gaza dupa caderea…

- O delegatie a Hamas a purtat discutii la Moscova cu un oficial de rang inalt al Ministerului de Externe rus, potrivit presei ruse de stat si unui comunicat Hamas. Agentia de pres rusa TASS a anuntat ca discutiile s-au concentrat asupra eliberarii ostaticilor Hamas, precum si a evacuarii cetatenilor…

- Armata israeliana a prezentat noi imagini filmate cu drona, miercuri dimineața, 18 octombrie, la spitalul din Gaza unde marti seara a avut loc o explozie soldata cu sute de morți, despre care spune ca arata pagube foarte limitate la spital in sine si niciun crater in parcarea care a fost bombardata.…

- Luptele din zona Fașia Gaza continua, iar informațiile despre ultimele evenimente au avut deja reacții la nivel internațional. Autoritațile palestiniene spun ca in atacul de la spitalul Al-Ahli din Gaza a dus la moartea a sute de persoane, dand vina pe bombardamentele israeliene. De cealalta parte,…