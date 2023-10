Stiri pe aceeasi tema

- Sursele egipte care au anunțat armistițiul precizau ca acesta ar fi urmata sa inceapa de la ora locala 6.00 (și ora Romaniei). Evenimentul era preconizat sa coincida cu redeschiderea punctul de trecere a frontierei de la Rafah, in Fasia Gaza, catre Egipt.Un purtator de cuvant al armatei israeliene,…

- Propunerea de inchidere a Al Jazeera a fost aprobata de oficialii israelieni din domeniul securitații și este analizata de experți juridici, a anunțat guvernul israelian, citat de Reuters.Ministrul israelian al comunicațiilor a declarat duminica ca incearca sa obțina o posibila inchidere a biroului…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a anunțat ca civilii din nordul Fașiei Gaza pot pleca in sud incepand cu ora 10.00 și pana la ora 13.00, potrivit BBC. Ei ar trebui sa foloseasca o singura ruta, de la Beit Hanoun spre Khan Yunis, adaugand ca este o zona sigura.Organizația Mondiala a Sanatații…

- Armata israeliana a declarat ca se pregatește pentru o campanie extinsa in Fașia Gaza și "implementarea unei game largi de planuri ofensive care includ, printre altele, un atac amplu și coordonat din aer, pe mare și pe uscat."Cel mai probabil, in aceasta noapte, Israelul va declanșa operațiunea de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri, 13 octombrie, afirmatiile sefului diplomatiei americane, Antony Blinken, despre care a spus ca s-a prezentat in timpul vizitei oficiale efectuate in urma cu o zi in Israel ca secretar de stat, "dar si ca evreu", informeaza Agerpres preluand AFP."Ma…

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…