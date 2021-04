Stiri pe aceeasi tema

- Gonzalo Higuain, 33 de ani, a plecat din Europa dupa 13 ani și a semnat cu Inter Miami, formația patronata de David Beckham, iar atacantul argentinian a acordat un interviu pentru cotidianul Marca inainte de startul noului sezon din MLS (Master League Soccer). Gonzalo Higuain a vorbit despre cum a fost…

- Aproximativ 5.000 de fani spanioli au participat sâmbata seara la un concert, fara sa fie respectata distanțarea sociala, dar cu obligativitatea purtarii maștii de protecție. Toți participanți au avut parte de teste COVID-19 rapide la intrarea în Palau…

- David Beckham continua sa-și faca o echipa de top in Major Soccer League. Dupa ce a reușit sa aduca vedete precum Gonzalo Higuain sau Blaise Matuidi, Inter Miami și-a intarit defensiva un alt fotbalist cu mare experiența in Europa, Kieran Gibbs.

- DDB Spania a lansat mesaje catre numeroase grupuri de socios din peninsula, invitandu-i pe suporteri, inclusiv de la Real Madrid, Barcelona sau Atletico, sa cumpere bilete virtuale la amicalul Dinamo Kiev – Dinamo București pentru a sprijini astfel salvarea „cainilor”. Fanii lui Dinamo inoveaza și…

- David Beckham nu se oprește din transferat jucatori cunoscuți la clubu sau! Dupa ce a reușit sa aduca vedete precum Gonzalo Higuain sau Blaise Matuidi, Inter Miami și-a intarit și defensiva.

- Iubitorii jocului celor de la EA Sports nu și-au ascuns indignarea pentru absența lui Leo Messi din cea mai puternica promoție din FUT. Mai ales ca Messi fusese cel mai bun jucator din Spania in 2020, chiar daca Barcelona a suferit. Mulți au acuzat EA ca ar fi influențat voturile pentru a fi inclus…

- Leo Messi (33 de ani) a reușit un gol superb pentru Barcelona in victoria cu Athletic Bilbao, scor 2-1, din runda #21 a campionatului din Spania. In minutul 20, la 0-0, Bilbao a tratat extrem de serios o lovitura libera a gazdelor din apropierea careului mare - aproximativ 20 de metri. ...

- Cotidianul El Mundo dezvaluie cifrele astronomice ale ultimului contract semnat de Lionel Messi (33 de ani) cu Barcelona. In total, argentinianul poate lua 555,237,619 de euro in ultimele patru sezoane. A caștigat deja 92%! Cutremur in Spania. In timp ce Barcelona are o datorie de 1,2 miliarde de euro,…